Napoli | sbarco della Sea Eye 4 al porto | fermati tre scafisti

(Di martedì 7 febbraio 2023) All’indomani dell’approdonave Sea Eye 4, la Ong tedesca che trasportava 105 migranti, aldi, sono statitre soggetti, tutti extracomunitari, di 22, 32 e 45 anni, per concorso in favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina. Nella giornata di ieri, 6 febbraio, L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

I tre fermati, di 22, 45 e 32 anni, sono stati individuati in seguito alle indagini, coordinate dalla Procura di, scattate subito dopo lo. Gli investigatori hanno acquisito il diario di ...Questa mattina una donna ha dato alla luce la sua bimba nel bel mezzo del Golfo di, vicino a Ischia. La donna era in procinto di raggiungere Pozzuoli. Accompagnata e assistita ... 'Alloè ...

Sea Eye a Napoli: l’arrivo e lo sbarco Corriere

Napoli, lo sbarco dei migranti (Newfotosud Antonio Di Laurenzio) ilmattino.it

Sea Eye a Napoli, via allo sbarco dei 106 migranti Virgilio

Ecco lo sbarco dalla nave Sea Eye 4 a Napoli ilGiornale.it

Sono stati arrestati con l'accusa di concorso in favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina: K.E., E.O. e B.M., di 22, 45 e 32 anni. Sono finiti sotto accusa per la ...Tre persone sono state fermate dalla Polizia e dalla Guardia di finanza, su disposizione della procura di Napoli, per favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina: i tre presunti scafisti s ...