Napoli – Juventus | anche un sedicenne tra gli undici Daspo emessi

(Di martedì 7 febbraio 2023), denunciatauna persona che lanciò delle uova all’indirizzo dell’autobus della squadra ospite Il Questore diha adottato due provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (), della durata di uno e due anni, nei confronti di due persone di 16 e 38 anni poiché, in occasione dell’incontro di calciodisputatosi il 13 gennaio scorso, una di esse si era beccata una denuncia per aver lanciato delle uova all’indirizzo dell’autobus della squadra ospite, mentre l’altra per porto di armi od oggetti atti ad offendere in quanto, durante i servizi di filtraggio, gli operatori l’avevano trovata in possesso di un coltello. Altri tre, per periodi da uno a 4 anni, irrogati nei confronti ...

"Sì lo ammetto, sono tifosissimo dele odio la. Come tifoso seguo il, come pubblico ministero sono anti - juventino, ossia contro i ladrocini in campo". Sono le frasi shock pronunciate da Ciro Santoriello , il ...All'interno dei video che circolano in rete, Santoriello dichiara le seguenti parole sui bianconeri: "Lo ammetto, sono tifosissimo dele odio la. Come tifoso è importante il, ...

Napoli-Juventus: 11 Daspo ai tifosi azzurri NapoliToday

Lettera di Moggi a Gravina: "Napoli-Juve, Chinè e la chiavetta: dica il vero motivo della mia radiazione!" CalcioNapoli24

Moggi a bordocampo per Napoli-Juve, Ziliani: "Si annoiavano con pochi processi in ballo..." Tutto Napoli

Marca: "Il Manchester City come la Juventus, rischia penalizzazione e retrocessione" Virgilio

Come pubblico ministero sono antijuventino, contro i ladrocini in campo". Ciro Santoriello: "Lo ammetto, sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus" Succede a un convegno del 2019, dal titolo: "Il ...Bufera sul pm Ciro Santoriello dell’inchiesta Prisma a causa di alcune dichiarazioni pubbliche rilasciate nel 2019 in cui ammetteva il suo odio ...