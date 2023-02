Napoli | interesse per Guglielmo Vicario | le cifre

A livello globale, dove pure si notano punte dinelle Americhe e in Africa, spicca la ... con circa 39 milioni di contenuti; Roma, con 36 milioni di post pubblicati; econ 21 milioni, ...... sono i reati che i carabinieri del nucleo investigativo e la DDA dicontestano ai ... La gestione delle piazze di spaccio in periferia, il contrabbando di sigarette e soprattutto l'del ...

Avviso Pubblico per una manifestazione d'interesse finalizzata alla ... Comune di Napoli

Osimhen: il Manchester United lo voleva a gennaio! La risposta del Napoli napolipiu.com

Repubblica- Osimhen e Kvaratskhelia sono i gioielli del Napoli ... GonfiaLaRete

Osimhen-United, primo tentativo a gennaio. La risposta di De Laurentiis AreaNapoli.it

Napoli, torna il Nauticsud: «Mare risorsa da valorizzare» ilmattino.it

Il Manchester United voleva Victor Osimhen già a gennaio, ma De Laurentiis patron del Napoli ha declinato ogni offerta. Ma De Laurenitis non ha voluto cedere Osimhen al Manchester United, proposta rif ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...