Napoli | in aula armato di pistola | denunciato un 14enne

(Di martedì 7 febbraio 2023): indi. I Carabinieri hannoil minore per porto abusivo di armi: indi, studente finisce nei guai. È unaquella che gli cade dalle tasche. La canna metallica scura, l’intero fusto disegnato per essere portata nei pantaloni senza sforzi. Quando tocca il pavimento il rumore è sordo. Tutti girano di scatto la testa.Qualcuno ride, chi l’ha lasciata scivolare no. Nessun sorriso nemmeno sul volto di un’insegnante di un istituto scolastico della periferia orientale della città. Perché quel rumore di ferro risuona in un’, durante le lezioni. E quelle tasche appartengono ad un. Uno studente, ...

Volevamo prendere una posizione analogamente a quanto successo a Torino e. Ma il PD ha scelto di smentire se stesso e andare via. A prescindere dal merito della questione". Il c apogruppo Pd ......Cam presenti sia inche fuori. Tutti a seguire hanno sfilato per la strada principale del paese in corteo , ancora una volta per rimarcare la sacralità del diritto al lavoro. Domani a, ...

NAPOLI: in aula con la pistola. 14enne denunciato dai Carabinieri ... Vita Web TV

Un'aula 'green' intitolata a Mia Filippone nell'Istituto Comprensivo ... Comune di Napoli

Camorra, nell'aula bunker di Napoli il processo al clan Mallardo Agenzia ANSA

Camorra, nell'aula bunker di Napoli il processo al clan Mallardo Virgilio

Morte Ugo Russo, l'8 febbraio inizia il processo al carabiniere ... Fanpage.it

E’ una pistola quella che gli cade dalle tasche. La canna metallica scura, l’intero fusto disegnato per essere portata nei ...Napoli. E’ una pistola quella che gli cade dalle tasche. La canna metallica scura, l’intero fusto disegnato per essere portata nei pantaloni senza sforzi.