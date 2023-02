Napoli-Cremonese | infortunio tra le fila dei lombardi | salterà il match del Maradona

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 7 febbraio 2023) Messa alle spalle la vittoria di domenica contro lo Spezia per 3-0, ilè già al lavoro per preparare il prossimodi campionato. Domenica sera, alle ore 20:45, la squadra di Spalletti sarà impegnata alcontro ladi Davide Ballardini. Sarà la seconda volta che le due squadre si sfideranno al. Un mese fa, in Coppa Italia, ivinsero a sorpresa ai calci di rigore e si qualificarono ai quarti di finale (dove poi hanno eliminato anche la Roma).(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)Okereke, i tempi di recupero Arrivano però brutte notizie in casa: l’attaccante David Okereke, già assente nelperso ...