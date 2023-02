Napoli bissa gli abitanti del pianeta sui social | il plauso di Gianni Lepre

(Di martedì 7 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCon 17 miliardi di visualizzazioni su TikTok,si conferma capitale del Belpaese e del Mediterraneo. #non è solo un hashtag di tendenza, ma un marchio che suimedia schizza in vetta a tutte le classifiche. In Italia, al secondo posto c’è Roma, seguita da Milano. La base del successo partenopeo è la cultura, insieme all’enogastronomia, al grande artigianato d’eccellenza e alla bellezza dei paesaggi. “e la Campania ospitano un numero consistente dei beni culturali italiani. Questo fa della città e della regione le mete per antonomasia del turismo culturale, enogastronomico e paesaggistico. Il ministro Sangiuliano sta spingendo molto affinché anche i nostri territori riaprano i loro scrigni e permettano al mondo intero di godere di inestimabili bellezze. Non solo ...

... seconda da sola a - 13 dalcapolista Milano, 5 feb. L'Inter si aggiudica il 178° derby in Serie A con il Milan per 1 - 0 grazie al gol di Lautaro Martinez. La squadra di Inzaghicosì il ...La squadra di Inzaghicosì il successo in Supercoppa sulla squadra di Pioli. Il Milan aveva ... Grazie a questo successo l'Inter si porta a 43 punti, seconda da sola a - 13 dalcapolista, ...

Napoli bissa gli abitanti del pianeta sui social. Gianni Lepre: “Cultura, enogastronomia, artigianato d’eccellenza e paesaggio il segreto” NapoliToday

Napoli, è volo tricolore: +13! Juventus, così è un incubo: il Monza vince 2-0 allo Stadi Gazzetta del Sud

Eccellenza, San Marzano bissa successo in Coppa: superata l ... StileTV

Inter-Milan 1-0, gol di Lautaro e derby nerazzurro - Video Entilocali-online

Primavera, il Napoli batte ancora la Juve. Lecce-Fiorentina decisa ... Sportitalia

Napoli bissa gli abitanti del pianeta sui social. Gianni Lepre: “Cultura, enogastronomia, artigianato d’eccellenza e paesaggio il segreto” ...L'Inter si aggiudica il 178° derby in Serie A con il Milan per 1-0 grazie al gol di Lautaro Martinez. La squadra di Inzaghi bissa così il successo in Supercoppa sulla squadra di Pioli ...