Napoli | a scuola a 14 anni con la pistola in tasca | denunciato studente dell' alberghiero

. Era in classe con una pistola a salve. Uno studente di 14 anni è stato denunciato aper porto abusivo di armi. Nella tarda mattinata di ieri il ragazzo, che frequenta l'istituto ......La pistola a salve, senza tappo rosso, è una fedele riproduzione della Walther Ppk di James Bond. Gli è scivolata dai pantaloni cadendo sul pavimento, davanti agli occhi ...

Allerta maremoto, scuole chiuse in alcuni comuni del napoletano: la decisione NapoliToday

Centro Ester Napoli, una scuola e una palestra per i bambini del Kenya Virgilio

Napoli, studente in aula a scuola con la pistola: denunciato Sky Tg24

In scuola periferia di Napoli a 14 anni con pistola in tasca Agenzia ANSA

Quattordicenne in classe con una pistola. Un'arma che, durante la lezione, è a caduta dalla tasca del ragazzino. E' accaduto in una scuola della periferia di Napoli. Ed ora per il minorenne è scattata ...A Napoli un 14enne di è presentato a scuola con una pistola. Durante il corso di una lezione, l’arma è caduta dalla tasca del ragazzino. L’insegnante presente in aula ha quindi chiamato il 112 e per i ...