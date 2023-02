Napoli | 14enne va in classe con una pistola a salve

(Di martedì 7 febbraio 2023) (Adnkronos) – Incon una. Uno studente di 14 anni è stato denunciato aper porto abusivo di armi. Nella tarda mattinata di ieri il ragazzo, che frequenta un istituto alberghiero, è stato sorpreso in possesso dell’arma, una fedele riproduzione della Walther Ppk resa famosa dai film di James Bond. Ad accorgersi della presenza dell’arma inè stato un insegnante. Lasarebbe scivolata dai pantaloni del ragazzo, cadendo sul pavimento. E’ subito scattata la chiamata al 112 e sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile, che hanno sequestrato l’arma e denunciato il minorenne per porto abusivo di armi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Intervengono i carabinieri, il ragazzo è stato affidato ai ...In classe con una pistola a salve. Uno studente di 14 anni è stato denunciato aper porto abusivo di armi. Nella tarda mattinata di ieri il ragazzo, che frequenta un ...è stato affidato il

Porta una pistola a scuola, denunciato un 14enne di Napoli Fanpage.it

Napoli, 14enne a scuola con la pistola: gli cade dai pantaloni in classe ROMA on line

Choc a Napoli, 14enne entra armato di pistola a scuola: arrivano i ... Il Meridiano News

Napoli, 14enne aggredito da una baby gang e picchiato con un manganello Corriere del Mezzogiorno

Napoli, 14enne picchiato dal branco in piazza Carlo III: la sfida per imitare un videogioco ilmattino.it

NAPOLI - In aula gli cade dalle tasche una pistola. Quando tocca il pavimento il rumore è sordo. Tutti girano di scatto la testa. Qualcuno ride, chi l’ha lasciata scivolare no. Nessun sorriso nemmeno ...NAPOLI (ITALPRESS) - E' una pistola quella che gli cade dalle tasche. La canna metallica scura, l'intero fusto disegnato per essere portata ...