Mr Rain | il testo di “Supereroi”

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 7 febbraio 2023) di M. Balardi – L. Vizzini – F. Abbate – M. Balardi – F. AbbateEd. BMG Rights Management (Italy)/Mr./Universal Music Publishing Ricordi/Dodo Music Italia – Milano Non puoi combattere una guerra da soloIl cuore è un’armaturaCi salva ma si consuma,A volte chiedere aiuto ci fa pauraMa basta un solo passo come Il primo uomo sulla luna,Perché da fuori non si vede quante volte hai piantoSi nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altroSiamo angeli con un’ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l’uno accanto all’altro.CammineròA un passo da teE fermeremo il vento come dentro gli uraganiCome io e teSe avrai paura allora stringimi le maniPerché siamo invincibili viciniE ovunque andrò sarai con meSolo io e teDue gocce di pioggiaChe salvano il mondo dalle nuvoleCi sono ferite che non se ne vanno nemmeno col ...