Mr Rain è fidanzato? Chi è la compagna di Mattia Balardi? Curiosità sulla sua vita privata

(Di martedì 7 febbraio 2023) Mrè uno dei cantanti in gara a Sanremo 2023, conosciamolo meglio! Presudonimo di, il rapper nasce a Desenzano del Garda nel 1991. Inizia la sua carriera nel 2011 prima pubblicando Time 2 Eat, un mixtape prodotto da lui e poi partecipando ad Xfactor 2013, ma non sarà questo show a decretarne il successo. Mr, che sceglie il suo nome in riferimento al fatto che riesce ad esprimersi meglio e a produrre più efficacemente nelle giornate di pioggia, si affianca a importanti artisti (quali Fedez, J-AX, Fabri Fibra) prima di realizzare il disco Memories (2015) ed approdare poi nel 2020 con la sua Fiori di Chernobyl. A Sanremo porterà il brano Supereroi. Mr? La popolarità ha anche portato ad associare il suo nome a possibili flirt nel tentativo di ...