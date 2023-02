Moviola Salernitana-Juve | l’episodio chiave del match

(Di martedì 7 febbraio 2023)arbitraledelvalido per la 21ª giornata di Serie A 2022/23:delladeltra, valido per la 21ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Rapuano.DELL'articolo proviene da Calcio News 24.

L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 21ª giornata di Serie A 2022/23:- Juve L'episodio chiave delladel match trae Juve, valido per la 21ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Rapuano. L'EPISODIO CHIAVE DEL .All'Arechi, il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Juve: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live All'Arechi,e Juve si affrontano nel match valido per la 21° giornata di campionato di Serie A ...

Moviola Salernitana-Juve: episodi e VAR Goal.com

Moviola Salernitana Juve: gli episodi dubbi del match Juventus News 24

Salernitana-Juve, la MOVIOLA LIVE: tutti gli episodi ilBianconero

Sassuolo-Atalanta, la moviola: Come in Juve-Salernitana, bufera su Marcenaro Virgilio Sport

Serie A - Salernitana-Napoli 0-2, moviola: Di Lorenzo, gol a tempo ... Eurosport IT

All’Arechi, il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Salernitana e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All’Arechi, Salernitana e Juve si affrontano nel ...La Juve è ospite della Salernitana nella 21esima giornata di campionato: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live La Juve vuole tornare a vincere in campionato, dopo le due sconfitte e il ...