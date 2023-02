Fabio Quartararo scalpita ed è già arrivato a Sepang, circuito che sta ospitando lo shakedowndellae che da venerdì vedrà in pista anche i piloti ufficiali.Sepang: Aprilia continua a lavorare sulla carena col "gradino" Quartararo è già a Sepang Il pilota francese è stato avvistato nel box Yamaha già nel corso del terzo giorno dello shakedown, ......preparando in vista del prossimo Mondiale di. Il Dottore tornerà in pista sulle quattro ruote il 7 e 8 marzo sul tracciato del Paul Ricard, in Francia , per le due giornate ufficiali di...

Test MotoGP Sepang: anche il Day 2 è di Crutchlow e Yamaha Motosprint.it

MotoGP | Test Sepang Shakedown Day 1: Yamaha al comando MotoGrandPrix.it

MotoGP Test Sepang, Quartararo scalpita: eccolo nel box Yamaha Motosprint.it

MotoGP Test, Honda cambia telaio: una mossa audace per Marc Marquez Corse di Moto

Yamaha in testa, la pioggia condiziona il programma di test MotoGP

Il pilota francese è stato avvistato nella pit lane già nel corso del terzo giorno dello shakedown: El Diablo è impaziente di tornare in pista ...La nuova stagione della MotoGP è ormai alle porte, con la prossima finestra di test collettivi ufficiali in programma a Sepang dal 10 al 12 febbraio che vedrà il primo vero confronto a distanza tra i ...