Morta dopo aver mangiato un tiramisù “vegano” | si indaga anche sull’azienda dei prodotti Mascherpa

(Di martedì 7 febbraio 2023) Il “Tiramisun”, il dolcecon marchio, doveva esseree invece non lo era. Ed è per questo che la Procura di Milano sta valutando di inserirel‘azienda produttrice nel registro degliti per la morte della 20enne, allergica al latte, deceduta10 giorni di coma all’ospedale San Raffaele di Milano, il 5 gennaio. La Glg srl, con sede nel Milanese, si aggiungerebbe, quindi, agli quattroti già presenti nell’inchiesta: il titolare, il responsabile della produzione e due dipendenti dell’azienda. Sono accusati di omicidio colposo, frode nell’esercizio del commercio e vendita di sostanze alimentari non genuine. I fatti risalgono al 26 gennaio quando,cenato con il suo fidanzato in un fast ...