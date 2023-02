Monza - Sampdoria 2 - 2 | i brianzoli evitano il k o grazie ad un rigore al 98' - Sport - Calcio - quotidiano net

Pessina realizza il gol del pareggio all'ultimo secondo a tempo ormai scaduto. Per i doriani doppietta di ...2 - 2 (1 - 1) in un posticipo della 21/a giornata del campionato di Serie A. Doppietta di Gabbiadini (12' e 58') per i liguri, e gol di Petagna (32') e Pessina su rigore (99') per i ...

Monza-Sampdoria 2-2, gol e highlights: Pessina pareggia al 99' su rigore Sky Sport

Monza - Sampdoria (2-2) Serie A 2022 - la Repubblica la Repubblica

Super Gabbiadini non basta. Samp, che beffa a Monza: raggiunta su rigore al 99' La Gazzetta dello Sport

Monza-Sampdoria: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Le pagelle del Monza - Petagna la scelta giusta, Pessina glaciale dal dischetto TUTTO mercato WEB

Il Monza aggancia l'Empoli al decimo posto a quota 26 punti, trovando il sesto risultato utile consecutivo in campionato. La Sampdoria, invece, può gioire a metà per la conquista di un punto che smuov ...La Sampdoria va vicina a sbancare Monza nel segno di Manolo Gabbiadini, ma raccoglie solo un pareggio che matura al 98'. Il centravanti bergamasco è infatti protagonista assoluto nel 2-2 con cui i blu ...