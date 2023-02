Monza | Palladino | 'Samp più difficile della Juve Su Berlusconi e lo scudetto'

Continua invece il periodo positivo della squadra diche non perde da sette partite. Ilche prova fin da subito a mettere pressione ai blucerchiati. Al minuto 5 Caprari sfiora il gol ...Ilfatica a risalire la corrente.non cambia nulla (a parte Marlon per Izzo) fino a quasi la mezzora quando inserisce Rovella per Machin e Birindelli per Ciurria. I brianzoli però ...

Monza-Sampdoria, Palladino: "Se sono da big Vi dico cosa penso" Tuttosport

Le ambizioni del Monza Ora Palladino ha altre priorità Calciomercato.com

Monza, Palladino e lo scudetto: "Tutto può succedere, la società è ambiziosa" Milan News

MONZA, PALLADINO: "CON LA SAMP LA GARA PIU' DIFFICILE" - Sportmediaset Sport Mediaset

LIVE TMW - Monza, a breve la conferenza stampa di Palladino TUTTO mercato WEB

Dopo Verona-Lazio 1-1, il secondo posticipo della 21esima giornata di Serie A è quello che vedeva opposti il Monza e la Sampdoria, che si conclude con i risultato di 2-2. Una doppietta di Manolo Leggi ...Probabili formazioni Bologna-Monza: ventiduesima giornata Serie A 2022/2023. Ballottaggi, squalificati e indisponibili per fantacalcio ...