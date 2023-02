Monster Hunter Rise Sunbreak | ricomincia la caccia su Playstation

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 7 febbraio 2023) Nata nel 2005 proprio nel grembo, la serietorna con la quinta generazione del suo titolo di punta, proprio sulla piattaforma che gli ha dato i natali. Racconti diPossiamo dire che Capcom, attraverso, abbia dato vita ad un genere sé stante vero e proprio. Accademicamente, possiamo definireun Action RPG, ma sarebbe veramente diminutivo. La serie è la madre degli “Hunting game” moderni, dove i giocatori,tori etrici, uniscono le forze per stanare, abbattere e catturare creature gigantesche in quelle che sono a tutti gli effetti sfidanti boss fight.Il connubio Capcom erimane stretto sia per la prima che per ...