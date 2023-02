Mondiali sci | Pinturault medaglia d' oro nella combinata Schwarz è secondo - Sport - Altri Sport - quotidiano net

(Di martedì 7 febbraio 2023) Il francese vince in casa il titolo mondiale, bronzo per Haaser. Delusi Mcgrath e Meillard, italiani mai in ...

Il francese vince in casa il titolo mondiale, bronzo per Haaser. Delusi Mcgrath e Meillard, italiani mai in ...Per Pinturault è la settima medaglia aidi, la terza d'oro dopo il team event di Sankt Moritz 2017 e la combinata di Are 2019). Bronzo per Raphael Haaser , alla prima medaglia mondiale ...

Mondiali di sci, il padrone di casa Pinturault vince la combinata, Schwarz sbaglia ed è secondo RaiNews

Pinturault non sbaglia sulle piste di casa: la Combinata è sua. Male gli azzurri La Gazzetta dello Sport

Mondiali sci 2023, discesa libera: Goggia e Curtoni in testa nella prima prova Sky Sport

Mondiali: sci, Goggia e Curtoni migliori in 1/a prova discesa Agenzia ANSA

Ai Mondiali di casa il francese riconquista l'oro bruciando di 10 centesimi l'austriaco Schwarz che due anni fa a Cortina l'aveva battuto per 4. Dopo la Brignone è il trionfo della polivalenza, ma gli ...VIDEO SCI ALPINO MASCHILE MONDIALI - Alexis Pinturault vince la medaglia d'oro in combinata, bissando il successo del 2019. Il francese costruisce la vittoria in Super G e si conferma in slalom ...