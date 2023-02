Mondiali di Sci | l’Italia al settimo posto in combinata maschile

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 7 febbraio 2023) Alexis Pinturault si è aggiudicato la vittoria al termine dellaalpinaaidi Courchevel, in Francia. Il padrone di casa è riuscito a mettere in bacheca il terzo oro in una rassegna iridata (incluso quello nel team event di Sankt Moritz 2017), grazie al tempo finale di 1’53”31. Una gara apertissima fino all’ultimo con un epilogo da brividi. L’austriaco Marco Schwarz, infatti, sembrava lanciato verso il bis iridato, quando un grave errore quasi sul finale, gli ha visto perdere 4 decimi in una manciata di porte, concludendo a 10 centesimi dal vincitore transalpino. Per il carinziano, si è trattata della sesta medaglia in un Mondiale, tre di cui in. La medaglia di bronzo è andata all’altro biancorosso Raphael Haase – ottimo in slalom dopo un superg molto solido -, ad appena 14 ...