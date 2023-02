Mondiali di Sci | Goggia velocissima in discesa | “Tanto da studiare per la gara”

(Di martedì 7 febbraio 2023) Sofiaè statanel primo training cronometrato dellafemminile dei, in programma a Méribel. Sulla Roc de Fer, la campionessa bergamasca ha fatto segnare il miglior tempo in 1’30”54. Ventisei centesimi a separarla da Elena Curtoni, apparsa nuovamente a suo agio sul pendio francese, dopo la buona prova nel superg della combinata alpina. Terzo crono di giornata per la slovena Ika Stuhec, attardata di 44 centesimi da. Buona prestazione anche per Federica Brignone: la valdostana, fresca di oro iridato nella combinata, ha chiuso ottava a 82 centesimi dalla compagna di squadra. Marta Bassino ha concluso con il 17esimo tempo, ma è stata notevole nei tratti tecnici a lei più congeniali, seguita da Nicol Delago 19esima. Più indietro Laura Pirovano, scesa con il numero 1 ...

