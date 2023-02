Mondiali 2030 | Argentina | Uruguay | Paraguay e Cile si candidano

(Di martedì 7 febbraio 2023) L’, detentrice della Coppa del Mondo, ha ufficialmente confermato una candidatura congiunta insieme aper ospitare l’edizionedel torneo. Una candidatura daera stata inizialmente annunciata nel 2017, ma da allora si è ampliata. L’ha ospitato la Coppa del Mondo inaugurale nel 1930 e, in caso di successo, accoglierebbe il mondiale per la sua edizione del centenario. Parlando della conferma della candidatura a quattro, il presidente della FedercalcioClaudio Tapia ha espresso le sue speranze di riportare il torneo nel continente in cui si è svolto per la prima volta. “Abbiamo la possibilità di ospitare questa Coppa del Mondo”, ha detto. “Ha la storia, ...

Commenta per primo È stata ufficializzata oggi la candidatura congiunta di Argentina, Uruguay, Paraguay e Cile per i Mondiali del 2030, quelli del centenario del torneo. Nell'anno del centenario, il torneo potrebbe così tornare in Uruguay. Al momento, l'altra candidatura ufficiale è quella di Spagna e Portogallo.

