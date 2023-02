Mondiale per Club 2023 | risultati e tabellone

(Di martedì 7 febbraio 2023) Tutto pronto per l’inizio delper2022: ecco di seguito ilcompleto e isempre aggiornati del torneo. Inizia la competizione che raduna le migliori squadre di tutto il globo, dalla vincitrice della Champions League alla vincitrice della Copa Libertadores. La favorita è ovviamente il Real Madrid di Carlo Ancelotti, chiamato però a non sottovalutare avversari insidiosi come il Flamengo o i Seattle Sounders. Di seguito ecco il riepilogo. Ottavi di finale Al Ahly – Auckland City 3-0 (45’+2? Shahat, 56? Sherif, 86? Tau) Quarti di finale Seattle Sounders FC – Al Ahly 0-1 (88? Afsha) Wydad Casablanca – Al-Hilal 1-1 Rig 3-5 (52? Amloud, 90’+4? Kanno) Semifinali Flamengo – Al-Hilal 2-3 (4? Al Dawsari, 20? Pedro, 54? Al Dawsari, 70? Vietto, 91? Pedro) Al Ahly – Real Madrid Finale terzo ...

Se il tecnico di Reggiolo non dovesse vincere ilclub potrebbe essere esonerato. La dirigenza "Blancos", infatti, starebbe perdendo fiducia nel tecnico italiano dopo le recenti ......ovvio che tutto ciò fa parte del contorno (anche il lungo avvicinamento al, inclusi i test pre stagionali sono contorno) quel che conta sarà come sempre il primo responso della pista. E...

Mondiale per club, Al-Hilal in finale: Flamengo battuto 3-2 Sky Sport

Mondiale per club, pronostico Flamengo-Al Hilal: 1+Over 2.5 a 1.95 La Gazzetta dello Sport

Mondiale per Club: cade clamorosamente il Flamengo, l’Al-Hilal vola in finale - Sportmediaset Sport Mediaset

Real Madrid, out Benzema e Courtois per il Mondiale per Club Sky Sport

Real Madrid, la carica di Ancelotti per il Mondiale per club Corriere dello Sport

Vittoria per l'Al-Hilal, che nella semifinale di Mondiale per Club ha avuto la meglio sui brasiliani del Flamengo. I sudamericani sono stati eliminati a sorpresa per via della doppietta ...La squadra saudita si prende la rivincita del 2019 contro i brasiliani grazie alla doppietta del centrocampista: a Tangeri finisce 3-2 ...