Modena-Cagliari finisce “sub iudice” dopo il mancato rosso a Zappa

Leggi su sportface

(Di martedì 7 febbraio 2023) Nell’ultimo weekend di Serie B ha destato scalpore la clamorosa svista dell’arbitro Perenzoni, che nel finale dinon ha espulso, colpevole di un secondo fallo da ammonizione. Per questo motivo, la partita, nel referto del GSportivo, figura come “sub”, in quanto il club sardo ha presentato ricorso, nonostante l’abbaglio del direttore di gara sia andato a favore degli isolani. Evidentemente, la speranza dei sardi è che la partita venga rigiocata, come in realtà prevede il regolamento, ma in questo caso, avendo vinto ilper 2-0, appare difficile che il ricorso venga accettato, visto che andrebbe a penalizzare proprio i canarini. SportFace.