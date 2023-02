Mobilità | resta il vincolo triennale | salta la norma dal milleproroghe L’UE vuole la continuità didattica Le ultime novità

(Di martedì 7 febbraio 2023) Niente da fare per la deroga ai vincoli diprevista da un emendamento al decretodi Fratelli d'Italia e appoggiato dalla Lega: dopo essere stato ritenuto ammissibile il provvedimento è stato dichiarato improponibile nei giorni scorsi. Oggi, 7 febbraio, inizia la votazione in Commissione Bilancio del Senato. L'articolo .

solo un'offerta destinata esclusivamente a categorie protette ex art.18 L. 68/99 per ... agenzia dell'Unione Europea formata dai servizi pubblici per l'impiego e creata per facilitare la...La commissione Infrastrutture e, presieduta da Nino Simeone, ha incontrato gli assessori alle Infrastrutture Edoardo ...invece da risolvere il problema burocratico legato al passaggio dei ...

Vincoli di mobilità, ancora tutto fermo: si spera nel decreto milleproroghe ma la strada è tutta in salita Orizzonte Scuola

Confindustria,puntare solo su auto elettrica è insostenibile ... Agenzia ANSA

Sulla mobilità la città resta al palo il Resto del Carlino

Milleproroghe, il Governo presenta emendamenti, ma non sulla scuola. Anief continua a sperare su deroga vincoli mobilità, organico aggiuntivo e assunzioni allargate da graduatorie concorsi Orizzonte Scuola