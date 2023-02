MJF difende a spada tratta l’ex WWE Nash Carter | licenziato per una foto in cui imitava Hitler

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 7 febbraio 2023) La WWE sta puntando forte in questi mesi su Wes Lee. Il campione Nord America di NXT è stato pushato come singolo dopo il licenziamento del partner di sempre negli MSK. Un licenziamento improvviso avvenuto mentre i due avevano appena vinto i titoli tag team di NXT. La WWE non ha mai ufficializzato il motivo del licenziamento delmembro dei Rascalz, ma è sembrato fin da subito palese che ciò avesse a che fare con le rivelazioni della sua moglie dell’epoca, la nota wrestler Kimber Lee. L’accusa più importante checampionessa Shimmer ha rivolto a Zachary Wentz è stata quella di averla picchiata ma la donna ha anche pubblicato unadel marito che, appena rasato, si mostrava con i baffetti allamentre effettuava il famoso saluto nazista. Una ...