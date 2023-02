terremoto Turchia, video bambini salvi Terremoto in Turchia ea Ilbid: sorella salva il fratellino con il corpo. Il video che sta facendo il giro del mondo Cresce il bilancio dei morti per il terremoto in Turchia, salito a 6250 vittime, come ...... ma poi ecco il video del. Un uomo con il turbante corre e stringe a sé la piccola bambina avvolta in una coperta e la mette in salvo. Siamo a Jandairis,, a qualche ora dalla scossa di ...

Terremoto in Siria: il miracolo della bambina nata tra le macerie la Repubblica

Miracolo in Siria, la madre partorisce e muore: neonata trovata tra le macerie Agenzia ANSA

Miracolo in Siria: neonata partorita sotto le macerie del terremoto ilGiornale.it

Terremoto in Siria, il miracolo della bimba nata tra le macerie Repubblica TV

Neonata estratta viva dalle macerie: miracolo dopo il sisma in Siria Today.it

ANKARA - Cresce, ora dopo ora, il drammatico bilancio delle vittime del devastante terremoto che si è verificato nella notte fra domenica e lunedì al confine tra Turchia e Siria: oggi la tragica "cont ...Miracolo a Ilbid, in Siria: la sorella salva il fratellino con il corpo. Ecco il video che sta facendo il giro del mondo. Sale il numero delle vittime.