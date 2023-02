(Di martedì 7 febbraio 2023)in. La piccola aveva ancora il cordone ombelicale attaccato allarimasta uccisa neldel loro. Unaappena nata è stata trovata tra le rovine di un edificio a Jandairis, cittadina in provincia di Aleppo duramente colpita dal terremoto di lunedì 6 febbraio. La piccola è l’unica sopravvissuta di una Apocalisse micidiale: la sua famiglia i cui tutti gli altri membri sono morti neldeldi quattro piani.partoritale, parlano i soccorritori Nella località al confine con la Turchia i soccorritori hanno trovato i corpi del padre, della, delle sue tre sorelle, di suo fratello e di sua zia. “Poi abbiamo sentito un ...

Ini soccorritori hanno scoperto una neonata viva sotto le macerie. La piccola era ancora legata dal cordone ombelicale alla madre deceduta. L'episodio, un vero e proprio, è avvenuto in un ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo Un vero e proprio. In, nella città di Jandairis duramente colpita dal terremoto che ha devastato la zona al confine con la Turchia, i soccorritori hanno ritrovato una neonata ancora viva tra le macerie ...

Terremoto in Siria: il miracolo della bambina nata tra le macerie la Repubblica

Miracolo in Siria: neonata partorita sotto le macerie del terremoto ilGiornale.it

Miracolo in Siria, la madre partorisce e muore: neonata trovata tra le macerie Agenzia ANSA

Miracolo in Siria, bimba nasce sotto le macerie. La madre è morta nel crollo di un palazzo (video) Secolo d'Italia

Terremoto in Siria, il miracolo della bimba nata tra le macerie Repubblica TV

ANKARA - Cresce, ora dopo ora, il drammatico bilancio delle vittime del devastante terremoto che si è verificato nella notte fra domenica e lunedì al confine tra Turchia e Siria: oggi la tragica "cont ...Miracolo a Ilbid, in Siria: la sorella salva il fratellino con il corpo. Ecco il video che sta facendo il giro del mondo. Sale il numero delle vittime.