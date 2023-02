Domani sarà la volta dunque dei genitori della italo - norvegese: la madre fu colei che, alcuni giorni dopo la presunta, accompagnò la figlia nella clinica Mangiagalli aper una ...La procura dista indagando su una presuntasessuale di gruppo ai danni di una ragazza di vent'anni. La vittima è una studentessa che, al termine di una festa di compleanno insieme ad alcuni ...

Milano, studentessa denuncia violenza sessuale di gruppo: 4 indagati Corriere Milano

Milano, violenza di gruppo su una ragazza 21 enne dopo la festa di compleanno: 4 universitari indagati La Stampa

Studentessa denuncia violenza sessuale di gruppo a Milano: 4 indagati IL GIORNO

Milano, 4 ragazzi indagati per stupro di gruppo. La denuncia di una studentessa: «Abusata da ubriaca» Open

Violenza sessuale di gruppo su una studentessa 20enne, ancora un caso a Milano: 4 coetanei indagati La Repubblica

Snaitech ha sottoscritto il nuovo contratto integrativo con i sindacati. Tra le misure approvate, banca ore solidale, asilo nido, congedo per le donne vittime di violenza di genere. Lo approfondiamo..I più attesi sono loro, la mamma e il papà di Silvia (nome inventato), della studentessa milanese di origini norvegesi che nell'estate del 2019 si trovava in vacanza in Sardegna e la sera del 16 lugli ...