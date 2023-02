Milano | tracce di latte nel tiramisù vegano | muore una ragazza allergica | dopo 10 giorni di coma

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 7 febbraio 2023) Ha mangiato un” e10diè morta per choc anafilattico. Così ha perso la vita unadi 20 anni, che si è sentita male subitola cena in un ristorante del centro di. Ad ucciderla sarebbe stato proprio il dessert che, a differenza di quanto dichiarato sull’etichetta, contenevadi. Un alimento, questo, al quale la giovane era gravemente. La procura del capoluogo lombardo indaga su quattro persone, accusate dei reati di omicidio colposo, frode nell’esercizio del commercio e vendita di sostanze alimentari non genuine. Tra questi, il titolare del ristorante, il responsabile della produzione delconfezionato e ...