Milan | ora la trattativa per il rinnovo di Leao è ferma | la situazione

(Di martedì 7 febbraio 2023) Per ora sarebbe completamentelaper ildi contratto di Rafaelcon il. Ecco il motivo Per ora sarebbe completamentelaper ildi contratto di Rafaelcon il. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante portoghese non si accontenterebbe dello stipendio di 6.5 milioni di euro offerto dal club rossonero perché vorrebbe sia ila tirarlo fuori dalla questione con lo Sporting Lisbona. Sospesa al momento anche la clausola da 150 milioni, con il giocatore che vorrebbe dimezzarla. L'articolo proviene da Calcio News 24.