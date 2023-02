Milan | le ultime su Maignan e Tomori

(Di martedì 7 febbraio 2023) (Adnkronos) – Arrivano ulteriori aggiornamenti in casain merito alle condizioni di, Bennacer e, in vista dell’andata di Champions League contro il Tottenham. Le assenze dei tre calciatori stanno pesando e non poco nell’economia del gioco di Pioli, con un mese di gennaio disastroso dal punto di vista dei risultati. Nei prossimi due giorni sono in programma dei nuovi esami per verificare le condizioni e il conseguente recupero di Mike, Fikayoe Ismael Bennacer. I tre rossoneri salteranno sicuramente l’impegno di venerdì sera contro il Torino: la speranza è di recuperarli tutti per l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham. Filtra maggiore pessimismo pere Bennacer, decisamente più “semplice” invece ipotizzare ...

...il fallimenti delle squadre di clienti di riferimento come, Inter e Juve". CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle...Nelleore si parla tanto della dichiarazioni che Ciro Santoriello , il pm che indaga sulla , ha ... del, della Fiorentina, della Lazio, della Reggina e dell'Arezzo. In quell'occasione il ...

Milan, tripla assenza contro il Torino: le ultime Fantacalcio ®

Infortunati Milan, le news su Maignan, Tomori, Bennacer e Ibrahimovic Pianeta Milan

Il punto sugli infortunati del Milan: nuovi esami per Tomori, Bennacer e Maignan TuttoCalcioNews

Calciomercato Milan, le news di oggi in diretta live Sky Sport

Calciomercato Milan – Rottura con Leao, speranza Zaniolo: le ultime news Pianeta Milan

Nuovi esami in settimana per i due infortunati Roma, 7 feb. – Arrivano ulteriori aggiornamenti in casa Milan in merito alle condizioni di Maignan, Bennacer e Tomori, in vista dell’andata di Champions ...Il tecnico emiliano ha ancora la fiducia della società, ma ci sono già i primi nomi per gli eventuali sostituti per la panchina del Diavolo ...