Milan | la società ribadisce la fiducia a Pioli

(Di martedì 7 febbraio 2023) Con la sconfitta nel Derby dio contro l’Inter, i rossoneri hanno collezionato la quarta sconfitta di fila: non accadeva dal 2017 Con la sconfitta nel Derby dio contro l’Inter, i rossoneri hanno collezionato la quarta sconfitta di fila: non accadeva da gennaio 2017. Nonostante ciò, secondo il Corriere della Sera, la dirigenza delavrebbe rinnovato nuovamente laa Stefano. Per il club rossonero, infatti, non avrebbe senso effettuare una rivoluzione in panchina a stagione in corso. Il futuro dell’allenatore, dunque, si deciderà solamente a giugno. L'articolo proviene da Calcio News 24.