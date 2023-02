Milan | Ibrahimovic torna ad allenarsi dopo l’operazione

(Di martedì 7 febbraio 2023)la sconfitta nel derby ilinizia a vedere la luce in fondo al tunnel grazie al rientro di Zlatan. L’attaccante svedese è vicinissimo dalre a disposizione di mister Piolisubita a giugno.si è allenato oggi per tutta la seduta insieme al resto del gruppo. Segno che l’infortunio è ormai alle spalle e che ora è tutta questione di ritrovare la perfetta condizione. Per questo Ibra ‘vede’ addirittura la possibile convocazione in vista della sfida di venerdì sera contro il Torino. Nel corso di oggi hanno svolto esami strumentali anche Tomori, Bennacer e Maignan tutti e tre infortunati e tutti e tre con notizie positive. Il percorso di recupero dai rispettivi infortuni procede bene, con i primi ...

