Migranti | perché il Mediterraneo orientale è la ' rotta della morte'

Le persone muoiono per malattie prevenibili, o si suicidanodisperate. Tra i detenuti ci ... la Grecia deve trovare alternative e smettere di puniree richiedenti asilo che vogliono ......utilizza l'architettura forense per far luce sulle violenze di Stato a danno delle persone.ricerche svolte sul caso del cimitero di Al - Araquib considerato illegittimo dalle autorità,...

Migranti morti perché lasciati in stiva senza cibo e acqua. Arrestati 4 scafisti Tempo Stretto

I media e gli stereotipi sui migranti, perché non si rispetta la Carta di ... Strisciarossa

Perché il decreto Flussi del governo Meloni dimostra che all'Italia ... Fanpage.it

Migranti, i dati Onu danno ragione al governo: le norme alle Ong dimezzano i morti in mare. Ecco perché Secolo d'Italia