Michele Serra e la lezione di Osimhen che da solo affronta la curva dello Spezia

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 7 febbraio 2023) Su Repubblicatorna suche scavalca e va ina scusarsi per la pallonata che ha colpito una tifosa. C’è un aspetto che va al di là della retorica del bel gesto., dal momento in cui si avvicina alla tifoseria avversaria (che è ancora all’oscuro delle sue intenzioni) e dribbla gli addetti alla sicurezza, è. Lo è fisicamente. Lo è anche mentre risale i pochi gradonistadio, facendosi largo in mezzo al pubblico stipato. Probabile che l’aura del campione lo protegga, possibile anche che ci sia, in lui, un breve istante di “calcolo”: non corro rischi, sono la star che dà confidenza al pubblico, qui è pieno di telecamere, andrà tutto bene. Sta di fatto che la...