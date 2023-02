Michael Douglas | il red carpet è in famiglia Ma moglie e figlio gli rubano la scena

Leggi su amica

(Di martedì 7 febbraio 2023), laCatherine Zeta-Jones e ilDylan alla premiere di Ant-Man and the Wasp: Quantumania (Ansa) Lui era il protagonista, ma gli occhi erano puntati altrove.ne è consapevole. E, a 78 anni, va bene così. Il divo del cinema ha già raggiunto fama e celebrità. E ora ha voglia di mettere in mostra altro: la sua. Così, alla premiere del suo ultimo film Ant-Man and the Wasp: Quantumania, si è presentato con laCatherine Zeta-Jones e il primogenito Dylan. Il risultato?gli hanno letteralmente rubato la. Perché, come resistere al fascino della Zeta-Jones che si è presentata in abito leopardato e scollatura generosa? Al suo ...