Meteo Roma del 07-02-2023 ore 06 | 10

(Di martedì 7 febbraio 2023)venerdì trovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord tempo durante la giornata sulle regioni del nord con Ampi spazi di sereno al mattino nuvolosità irregolare in transito nel pomeriggio tra la sera notte deboli fenomeni in arrivo soprattutto sul Piemonte settori prealpini orientali con neve fin 100-300 m al centro piogge sparse possibile al mattino sulle regioni centrali adriatiche con neve sull’Appennino fin verso i 300 400 m Ampi spazi di sereno altrove tra pomeriggio e sera condizioni di tempo stabile tutti i settori con nuvolosità irregolare in transito al sud tempo localmente instabile al mattino sulle regioni con locali piogge sulla Puglia e neve fino a 200 300 m più asciutto altrove anche al pomeriggio locali precipitazioni tra Puglia e Basilicata con neve a bassa quota peggiora dalla sera sulla Sardegna con acquazzoni ...