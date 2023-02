Meteo | il gelo aumenta in Italia In arrivo ' nubifragi di neve' Ecco le regioni più colpite

Ildi NìKola imperversa sulla nostra Penisola portando le minime sottozero in pianura su tutto ... Le previsionidicono che questa fase gelida che ci accompagnerà almeno fino a venerdì, con ...Minime sottozero ma dal weekend torna il sole Roma, martedì 7 febbraio Ildi NìKola imperversa sull'Italia portando le minime sottozero in pianura su tutto il Centro - Nord e localmente al Sud con venti di burrasca dal Piemonte fino alla Sicilia, neve a quote collinari ...

L'Italia si è svegliata sottozero. Il gelo di NìKola imperversa sulla nostra Penisoloa portando le minime sottozero in pianura su tutto il Centro-Nord e localmente al Sud ...3' di lettura 07/02/2023 - (Adnkronos) - Roma, martedì 7 febbraio Il gelo di NìKola imperversa sull'Italia portando ... Venerdì con il ciclone in spostamento verso la Libia il tempo migliorerà ...