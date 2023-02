(Di martedì 7 febbraio 2023) "Dal decreto Milleproroghe arrivano importanti novità anche per- in una nota Matilde, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento - Ildelledella città ...

"Dal decreto Milleproroghe arrivano importanti novità anche per- in una nota Matilde, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento - Il risanamento delle baraccopoli della città dello Stretto si dovrà completare entro la fine del 2024 : è ...È una sfida da vincere tutti insieme per la città die per ridare dignità a migliaia di messinesi che dopo una vita ai margini meritano una seconda occasione" , conclude. Ascolta l'...

Messina, Siracusano: risanamento baraccopoli da completare entro il 2024 Gazzetta del Sud

Pallavolo, Genovese Umberto Siracusa corsara a Messina Siracusa News

Messina, Siracusano (Articolo 1): 'non partecipiamo al congresso Pd' Virgilio

Matilde Siracusano: età, marito, figli, partito e biografia della ... Tag24

Bollette raddoppiate, ma è Messina la provincia dove si è speso di meno MessinaToday

“Dal decreto Milleproroghe arrivano importanti novità anche per Messina - in una nota Matilde Siracusano , sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento - ..."Lo prevede un emendamento al Milleproroghe e si potranno acquistare alloggi", annuncia la sottosegretaria messinese Matilde Siracusano ...