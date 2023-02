Messina Denaro | arrestato il medico che lo ha curato durante la latitanza - Cronaca - quotidiano net

(Di martedì 7 febbraio 2023) I reati contestati al professionista sono concorso esterno in associazione mafiosa e falso ideologico. Resta in carcere il prestanome del boss Andrea Bonafede, 'postino delle ...

17.43 Arrestato l'ex medico diArrestato dai Ros Alfonso Tumbarello, ex medico di Campobello di Mazara che aveva in cura il finto Andrea Bonafede, alias, per ricevere le cure anticancro. I reati ......del Riesame ha deciso che Andrea Bonafede rimarrà in carcere con l'accusa di associazione mafiosa e procurata inosservanza di pena aggravata per aver prestato l'identità al boss Matteo...

Matteo Messina Denaro e le "stupidate" di Baiardo: «In pochi sapevano che ero malato. Ha tirato a indovinare» Open

Salvatore Baiardo, la "profezia" su Messina Denaro e l'incontro con Paolo Berlusconi a Milano Open

Gli audio di Matteo Messina Denaro a un'amica: «Io sono un leone, ma lunedì ho la terapia. Per ora però sto bene» Corriere TV

I carabinieri avevano già indagato il medico di base di Campobello di Mazara in provincia di Trapani qualche giorno dopo la cattura dell’ultimo dei corleonesi Si tratta del cugino omonimo di Andrea… L ...I carabinieri avevano già indagato il medico di base di Campobello di Mazara in provincia di Trapani qualche giorno dopo la cattura dell’ultimo dei corleonesi Si tratta del cugino omonimo di Andrea… L ...