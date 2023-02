Mercato San Severino | nei guai 25enne per spaccio e detenzione stupefacenti

(Di martedì 7 febbraio 2023) Nella nottata di venerdì 3 febbraio, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia diSanhanno arrestato undi Bracigliano, perai fini didi sostanza stupefacente. L’uomo, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, è stato controllato, aSan, mentre viaggiava a bordo di un veicolo in compagnia di altre persone e, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 0,89 grammi di hashish e di 940,00 € in contanti. Nel corso delle successive ricerche estese all’abitazione del, i Carabinieri hanno sequestrato ulteriori 27 grammi di cocaina suddivisi in 104 dosi. Segui ZON.IT su Google News.

