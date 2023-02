Menu canterini per serate sanremesi

Leggi su linkiesta

(Di martedì 7 febbraio 2023) Finalmente. Ci siamo. La settantatreesima edizione del Festival di Sanremo è arrivata. Puntale come ogni anno, la kermesse ligure per noi italiani è un po’ come il Natale o il Capodanno. Una festa comandata, insomma, che si odia o si ama. Ma, ammettiamolo pure senza troppi giri di parole o di imbarazzi: tutti passiamo almeno qualche minuto seduti in poltrona, con la tv sintonizzata su Rai Uno e pronti ad assaporare canzoni e look dei vari artisti in gara. C’è da dire che negli ultimi anni, complice la maestria di Amadeus, il Festival gode di nuova vita, di un brio che lo avvolge e fa sì che Sanremo diventi, per una settimana, il centro del nostro mondo. Con tanto di gruppi di ascolto e dida passare in famiglia e con gli amici a suon di musica e commenti. Ecco quindi che arriviamo noi, con qualche consiglio per creare deliziosi (e veloci)a ...