Mentre Giovanna dormiva | una telefonata | Amadeus confessa tutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 febbraio 2023) Come le api con il miele, ora che il Festival di Sanremo entra nel vivo, anche i talk e i programmi d'intrattenimento Rai vengono attratti dalla kermesse sanremese. Non fa eccezione “La Vita In Diretta” che, non solo dedica la prima e probabilmente tutte le altre puntate della settimana al Festival, ma trasmette addirittura dal Casinò di Sanremo. Tra gli ospiti di Alberto Matano, il più illustre è sicuramente il direttore artistico, giunto in studio insieme all'inseparabile compagna,Civitillo. Queste le sue prime considerazioni: “È come se fosse già iniziato il festival, perchè la città è in fermento, è piena di gente e di giornalisti di tutte le televisioni. Stamattina (ieri, ndr) pensavo di poter dormire un po', per un'ultima volta, invece alle 7 e un quarto il mio telefono è vibrato, perchè mi ha telefonato Fiorello. Per non ...