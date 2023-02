Meno di 1 diabetico su 4 conosce corretta alimentazione per il controllo glicemico

(Di martedì 7 febbraio 2023) (Adnkronos) – Se hai il diabete, più sai e meglio ti curi. Madi un pazientesu quattro (24%) è anza dei fondamentali dell’per ildella propria malattia, mentre quasi uno su tre (il 30%) non è veramente interessato alla propria terapia e allagestione della malattia. Sono alcuni dei dati emersi da un’indagine condotta nell’ambito del progetto ‘FooDia-Net: migliorare la food literacy e l’engagement dei pazienti con diabete’, promosso e finanziato dal Centro nazionale per la prevenzione e ildelle malattie (Ccm) del ministero della Salute. L’indagine prova come un intervento di consolidamento dellenze su diabete ee di counselling psicologico volto ...

