Meloni sulle Regionali | Il voto dirà cosa l' Italia pensa davvero

Leggi su agi

(Di martedì 7 febbraio 2023) AGI - E' un tema che affiora con regolarità nel corso dell'intervento. Senza calcare ma costante. Giorgianon si sottrae dall'assegnare il valore di test politico nazionale all'ormai prossima tornata amministrativa e chiudendo la campagna del centrodestra con Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Maurizio Lupi, nella kermesse a Milano per sostenere Attilio Fontana. Lo fa con un tono a tratti leggero, non 'ingessato', come quando si lascia sfuggire, presentandoli, un romanesco "è pieno de ministri lombardi questo governo", o quando si concede una minireplica della serie di espressioni perplesse, come accadde alla Conferenza di programma, giusto a Milano, poco più di un anno fa, per smentire chi parla di isolamento del suo governo in Europa. Altrettanto leggero, ma più deciso, il messaggio finale, in cui torna la distinzione tra un centrodestra 'reale' e uno ...