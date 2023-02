(Di martedì 7 febbraio 2023) Arriva il momento della resa dei conti. Avevano appeso a testa in giù un manichino raffigurante il Presidente del Consiglio Giorgiae avevano danneggiato un palazzo storico del centro cittadino, imbrattando con la vernice l'ingresso di un negozio e l'intera facciata dell'edificio, mentre altri attivisti costringevano con violenza i clienti dell'esercizio commerciale a non entrare o uscire dallo stesso. Questa mattina la Digos della Questura di Bologna ha eseguito 12 misure cautelari, 2 divieti di dimora e 10 misure dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, emesse dal G.I.P. del Tribunale di Bologna, dott. Claudio Paris, a carico di altrettanti appartenenti del Collettivo Universitario Autonomo e Laboratorio Cybilla in relazione ai reati commessi in occasione dell'occupazione dello studentato di via Serlio il 19 ottobre 2022, e durante la ...

... che ha girato a Donzelli i documenti riservati • Lavuole traslocare, Conte ha scelto ... Ieri sera interrogati a Frosinone due giovani sinti • Una ragazza di 19 anni si èin ...Come accennavo, laè politicamente intelligente, ed ha troppa esperienza per non essersi ... ovviamente per non restareal proprio debito. E vedrete che a breve il Parlamento, magari ...

Meloni impiccata: il gesto choc costa caro, ecco chi rischia grosso Liberoquotidiano.it

Meloni "impiccata", l'attivista: "Lo rifarei", cosa accadrà il 24 novembre Liberoquotidiano.it

I fatti del 2 Febbraio: aiuti di Stato, Cospito e gli anarchici, il caso ... Tp24

PILLOLA DI ECONOMIA – Balneari: fermeremo gli stranieri sul ... tviweb

Giovane suicida in carcere a Torino: Meloni promette nuove strutture, ma è la soluzione Il Fatto Quotidiano

Paolo Ghezzi torna in libreria come autore di una nuova edizione del suo classico “La Rosa Bianca – La resistenza al nazismo in nome della libertà” (San Paolo, 331 pagine, 20 euro). Nei trent’anni dal ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...