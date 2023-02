Meloni a testa in giù | fu vilipendio e minaccia aggravata | 12 i provvedimenti della procura di Bologna

(Di martedì 7 febbraio 2023) Misero il manichino di Giorgiain giù. Oggi con l’accusa di, violenza,la polizia di Stato ha eseguito 12cautelari e perquisizioni in relazione a quei fatti di cui si resero protagonisti gli antagonisti del Laboratorio Cybilla. Era lo scorso 19 ottobre 2022,. L’attività di indagine è stata svolta dalla Digos mediante la raccolta di immagini e testimonianze, che hanno permesso la ricostruzione dei fatti. Il collettivo femminista appese il manichino del premier ain giù. Il governo si era da poco insediato e andava “di moda” conre violentemente ministri e primo ministro con fantocci bruciati nelle piazze. Con una sempre tiepida presa di distanze da parte ...

Riecco gli antagonisti violenti: il fantoccio dellain giùIl manichino raffigurante Giorgiavenne appeso il 10 novembre scorso durante una manifestazione: oggi sono scattati due divieti di dimora e 10 obblighi di presentazione alla ...

Dalla platea l’urlo a Meloni: «Non abbassare la testa». E lei: «Nun te preoccupa’» Corriere TV

Urlo a Meloni: non abbassare la testa. E lei risponde dal palco: 'Nun te preoccupa'...' Repubblica TV

Meloni: "A testa alta Non te preoccupà..." - Video Adnkronos

Giorgia Meloni: «A testa alta Non te preoccupa'...» ilmessaggero.it

Urlo dalla platea a Meloni: "Non abbassare la testa". E lei: "Nun te preoccupa'" - Italia Agenzia ANSA

Il corteo si era poi concluso in piazza di Porta Ravegnana, sotto le Due Torri, dove era stato appeso un Fantoccio con le sembianze di Giorgia Meloni a testa in giù. Gli attivisti indagati sono ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...