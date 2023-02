Medico festival Sanremo | ‘Covid via da scena ma non mi aspetto grazie a sanitari’

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 7 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Certamente quello che dice” l’infettivologo Matteo Bassetti “è vero: se oggi possiamo fare questodicamminando tranquillamente senza mascherine e senza nulla è perché c’è stato negli anni scorsi tutto il lavoro che è stato fatto da tutta la parte sanitaria, e non, e dalla popolazione che si è vaccinata. Perché altrimenti non saremmo qui sereni così a guardare lo spettacolo”. Non ha dubbi Giorgio Ardizzone, direttore del Dipartimento di emergenza e accettazione dell’Asl 1 in Liguria,che si è occupato con i colleghi del piano sanitario per ildi. Ma, allo stesso tempo, ammette di non aspettarsi un, da operatore sanitario, per aver contribuito a fronteggiare Covid. Interpellato in merito alla riflessione del collega ...