Medicina | indagine | test genetici utili per 77% italiani ma solo il 15% li effettua

(Di martedì 7 febbraio 2023) Roma, 7 feb. (Adnkronos Salute) -, per il 77% deglisonoma appena il 15% ne hato uno o si appresta a farlo. Sonoalcuni dati emersi dall'ultimadell'Osservatorio Sanità di UniSalute (assicurazione sanitaria del gruppo Unipol), che insieme all'istituto di ricerca Nomisma ha analizzato l'atteggiamento di italiane everso questo tipo di, con un sondaggio svolto su un campione di 1.200 persone. Lo studio - si legge in una nota - ha indagato innanzitutto quanto gliconoscano questi esami: è emerso come meno di uno su quattro (23%) dichiari di essere ben informato sui, e appena il 15% ne abbia già ...

La sfera disi è estesa, in piena armonia, con il nuovo paradigma scientifico della one - ... Ladi precisione affonda proprio le sue radici in questo lavoro svolto in questi anni. ...L'garantisce risultati analoghi a quelli della RM e risulta spesso più veloce e meglio ... Per accedere, occorrono la ricetta del medico digenerale e la prenotazione attraverso una ...

Bari, legionella al Policlinico: concluse le indagini per quattro indagati RaiNews

Ambiente, salute, cibo per la medicina di precisione: focus di ... Il Denaro

La carenza di medici è un problema che riguarda tutta l'Europa - La ... .:Anaao - Assomed:.

Anziani soli, per le carenze del sistema ogni anno oltre 2 milioni di ... PharmaStar

Esami truccati e false lauree in Medicina all'Università di Salerno ... Nurse Times

Un 37enne elbano, già noto alle forze dell'ordine per diversi precedenti di polizia, è stato arrestato, su ordine della Procura di Livorno, dai carabinieri del comando provinciale labronico, e condott ...