“Me l’ha chiesto Silvio Berlusconi” GF Vip 7 | Alfonso Signorini e quell’improvvisa telefonata

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 7 febbraio 2023) Emergono retroscena interessanti e inaspettati sul GF Vip 7. A svelarli, che si è soffermato su una conversazione avuta con. L’ex presidente del Consiglio gli ha fatto cambiare idea, infatti su suo consiglio il conduttore del reality show di Canale 5 ha deciso di ritornare alle origini. Effettivamente in tanti avevano subito notato il cambiamento operato dal presentatore e ora si è scoperta dunque l’origine della scelta fatta. E chissà come la pensa il suo pubblico. Comunque al di fuori del GF Vip 7ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni e qui si è soffermato anche sue una richiesta particolare fatta tempo fa. Ma per lui c’è stata anche l’occasione di catalizzare ...