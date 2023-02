Maxi-incendio nella fabbrica di droni in Lettonia | in fiamme l’impianto che serve anche l’Ucraina – I video

Leggi su open.online

(Di martedì 7 febbraio 2023) Nel pomeriggio di oggi, 7 febbraio, unè scoppiato in unadella società Edge Autonomy, in. L’azienda produceper le Forze Armate ucraine. Lesono divampate, nello specifico, a Marupe (vicino Riga): il servizio statale ante di protezione (VUGD) ha raccomandato ai residenti della città di chiudere le finestre e le porte delle case, e di spegnere la ventilazione, a causa del fumo che ha iniziato a diffondersi nell’aria, e che può essere nocivo per la salute. Secondo quanto riportano i media locali, un ampio dispiegamento di forze starebbe provando a correre ai ripari: quasi 50 vigili del fuoco, nove autocisterne, tre scale e un camion chimico sono coinvolti nelle operazioni di estinzione. February 7, 2023 ...